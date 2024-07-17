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طقس غد.. موجة شديدة الحرارة وارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأربعاء، 17 يوليو 2024 02:50 م
طقس غد.. موجة شديدة الحرارة وارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 38 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غد الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع غدا أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية،  مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ومتوقع غدا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30.

 







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