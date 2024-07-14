اليوم السابع
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استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 35 والإسكندرية 33

الأحد، 14 يوليو 2024 02:46 م
استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 35 والإسكندرية 33 الطقس
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى ومحافظة الوادى الجديد.

ومتوقع غدا اضطراب فى الملاحة البحرية على شواطئ محافظة مرسى مطروح وسرعة الرياح من 30: 40 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج 1.5: 2 متر.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الإثنين : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30.







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