ضبط محطة بنزين بدرنكة لتلاعبها فى العدادات والكميات المنصرفة

أسيوط -هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات والمتابعة التموينية على الأسواق ومحطات الوقود بالمراكز والأحياء لضبط الأسعار والأسواق ومحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خدمات أفضل للمواطنين على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالقرارات والقوانين المنظمة لذلك.

وأشار المحافظ، إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة ممدوح حماد وكيل الوزارة تمكنت من ضبط أحد أصحاب محطات تمويل السيارات بناحية قرية درنكة التابعة لمركز أسيوط تتلاعب في الكميات المنصرفة حيث يقوم بالغش والتلاعب في العدادات وبيع صفيحة السولار والبنزين سعة 20 لتر بأقل من الكمية بحوالي 2 لتر إلا ربع وذلك بالاشتراك مع الهيئة العامة للبترول وإدارة التموين بمركز أسيوط بقيادة عبد الله عبد المولى مدير اداره تموين المركز فضلاً عن ضبط أحد السيارات النصف نقل محملة بعدد 6 مكعبات تحتوي على 5000 لتر سولار بالإضافة إلى 500 لتر بنزين 92 قبل بيعها فى السوق السوداء حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

