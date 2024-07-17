سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 17-7-2024 بالبنوك المصرية

كتبت مروة الغول

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأربعاء 17-7-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.18جنيه للشراء، و13.19جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.27جنيه للشراء، و13.18جنيه للبيع.



ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.18 جنيه للشراء.

13.19جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.27جنيه للشراء.

13.18جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.18جنيه للشراء.

13.20جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.25جنيه للشراء.

13.17جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.25جنيه للشراء.

13.18جنيه للبيع.



