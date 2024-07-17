رئيس وزراء بريطانيا يصف استقالة رئيس حكومة ويلز بأنه "الأمثل"

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أعرب رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر اليوم الثلاثاء عن شكره لرئيس حكومة ويلز فوجان جيثينج الذي أعلن استقالته من منصبه في وقت سابق اليوم؛ واصفا تلك الخطوة بأنها "القرار الأمثل لويلز في الوقت الحالي."



وقال ستارمر - في منشور عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي ، أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - إن جيثينج ينبغي أن يشعر بالفخر الشديد لكونه أول زعيم من ذوي البشرة السوداء في أوروبا، مضيفا أن هذا الانجاز سيرفع طموحات وآمال الأجيال الشابة داخل ويلز وخارجها.



وأضاف ستارمر "أعلم مدى صعوبة هذا القرار بالنسبة له، ولكني أعلم أيضا أنه اتخذه لأنه يشعر بأنه القرار الأمثل لويلز في الوقت الحالي"، معربا عن تمنياته له بالتوفيق في مساعيه المستقبلية.



وجاء إعلان الاستقالة بعدما واجه جيثينج انتقادات بشأن حصوله على تبرع بقيمة مائتي ألف جنيه استراليني لحملته الانتخابية، أثناء ترشحه لزعامة حزب العمال الويلزي، من رجل أعمال مدان بارتكابه جرائم تضر بالبيئة.



وقال جيثينج - في بيان - إنه "اتخذ قرارا صعبا ببدء عملية تنحيه عن منصبه"، مشيرا إلى أنه سيبحث الآن مسألة وضع جدول زمني لانتخاب خلفا له.



ووصف جيثينج المزاعم بارتكابه مخالفات أنها "مدفوعة باعتبارات سياسية"، مؤكدا أن نزاهته ليست بالأمر الهين حتى يعرضها للشبهات .. وأضاف أنه خلال توليه منصبه كوزير لمدة 11 عاما لم يتخذ قرارا واحدا يحقق من خلاله أي مصلحة شخصية ولم يسئ استغلال نفوذه.



تجدر الإشارة إلى أن جيثينج تولى زعامة حزب العمال الويلزي ورئاسة الحكومة الويلزية في مارس الماضي خلفا لمارك دراكفورد؛ ليصبح حينئذ أول رئيس حكومة لويلز من ذوي البشرة السوداء.