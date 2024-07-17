رئيس جامعة بنى سويف يستعرض التقرير الفني لمركز تنمية الموارد البشرية

بنى سويف هانى فتحى

استعرض الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، التقرير الفني لمركز تنمية المواد البشرية عن العام 23-24، وذلك خلال ترأسه مجلس إدارة المركز، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا، والدكتور جمال عبد المطلب مدير المركز وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المركز خلال العام الماضي قام بتنفيذ 73 دورة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعانيهم مباشرة بإجمالي 2203 متدربين، بالإضافة إلى تنفيذ 20 دورة "أون لاين" بإجمالي 360 متدربا، كما تم عقد دورتين للقيادات الجامعية بإجمالي 61 متدربا، ودورة “TOT” بالتعاون مع المركز القومي للتدريب بإجمالي 34 متدربا، فضلاً عن عقد دورتين "التأهيل للعمل بالسلك الجامعي" للمعيدين بإجمالي 207 متدربين.

وأشار الدكتور جمال عبد المطلب، إلى أن دورات تنمية القدرات شملت دورات مهارات الاتصال والتدريس الفعال، واستخدام التكنولوجيا، ونظم الامتحانات، والنزاهة والشفافية، والنشر الدولي، والتخطيط الاستراتيجي، ومهارات العرض الفعال، وإدارة الوقت، ومعايير الجودة وإعداد المشروعات التنافسية، وأخلاقيات البحث العلمي، وإدارة الفريق البحثي، وتنظيم المؤتمرات، فضلاُ عن دورات الجوانب المالية والقانونية.