دول البلقان ترسل طائرات إطفاء لمقدونيا الشمالية للسيطرة على حرائق الغابات

برن (أ ش أ)

أرسلت كرواتيا وصربيا وسلوفينيا، بالإضافة إلى تركيا، طائرات ومروحيات إلى مقدونيا الشمالية، لمساعدة رجال الإطفاء الذين يكافحون منذ عدة أيام سلسلة حرائق غابات ناجمة عن درجات الحرارة المرتفعة.

ونقل راديو إل أف أم السويسرى نقلا عن المفوض الأوروبى لإدارة الأزمات جانيز لينارسيك، أن الاتحاد الأوروبي متحد في دعمه لمقدونيا الشمالية، مشيرًا إلى أن الاستجابة السريعة لآلية الحماية المدنية والاتحاد الأوروبي أمر حاسم لمساندة الجهود المحلية ضد حرائق الغابات الكارثية.

وكانت النيران قد اشتعلت في مئات الهكتارات من الغابات خلال الأسبوع الماضي وطالت العديد من أقاليم مقدونيا الشمالية، وأعلنت السلطات أمس أنه لا يزال هناك 12 حريقا للغابات نشطا في البلاد.. وقد تم الإعلان عن حالة أزمة بسبب "زيادة عدد حرائق الغابات".

وأوضح الراديو أن الحكومة قررت استدعاء الشرطة والجيش لمكافحة الحرائق، ورفع مستوى إعداد الطواقم الطبية في جميع أنحاء البلاد.

ومنعت السلطات يوم الإثنين السكان من دخول الغابات والمناطق الجبلية الشاسعة في البلاد، وتشهد منطقة البلقان منذ الأسبوع الماضي موجة حارة من المتوقع أن تستمر لعدة أيام.