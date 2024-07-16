موجة حر تجتاح أوروبا واستمرار حرائق الغابات الخطيرة فى مقدونيا

كتبت: هناء أبو العز

تشهد العديد من الدول الأوروبية موجة حر، لاسيما رومانيا وأوكرانيا، كما تستمر حرائق الغابات الخطيرة في شمال مقدونيا.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن موجة الحر تقوض إنتاج الكهرباء في رومانيا وأوكرانيا، وتواصل قوات التدخل مكافحة الحرائق الخطيرة التي تجتاح منطقة (نيجوتينو) في شمال مقدونيا.

وأضافت الشبكة، أن في جميع أنحاء جنوب أوروبا، دعت السلطات المواطنين لتوخي الحذر وشرب الكثير من الماء وتجنب الخروج خلال الساعات الأكثر حرارة أثناء اليوم.

وفي سياق متصل.. تم إعلان "الإنذار الأحمر" في رومانيا، حيث بلغت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في الظل. ولم تسلم أوكرانيا المجاورة لرومانيا من موجة الحر أيضا.

وفي مقدونيا الشمالية، تتواصل الجهود لإطفاء حرائق الغابات في جبل "سيرتا" بمنطقة (نيجوتينو)، وسيتم نشر المروحيات والطائرات المقاتلة، اليوم، في محاولة لاحتواء الحرائق السبع التي لا تزال نشطة في البلاد.

يذكر أن أحدث تقرير صادر عن خدمة الأرصاد الجوية التابعة للاتحاد الأوروبي (كوبرنيكوس) مرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، أظهر بوضوح أن شهر يونيو كان أكثر حرارة في جميع أنحاء العالم من أي شهر يونيو سابق بناء على بياناته التاريخية.

وفى الواقع، كان هذا هو الشهر الثالث عشر على التوالي الذي يتم فيه تحطيم الأرقام القياسية للحرارة، حيث ارتفعت درجات حرارة سطح البحر في شمال المحيط الأطلسي إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 40 عاما.