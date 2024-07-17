اليوم السابع
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"خناقة" فى الكنيست الإسرائيلى بسبب قانون تجنيد الحريديم بجيش الاحتلال

الأربعاء، 17 يوليو 2024 10:54 ص
"خناقة" فى الكنيست الإسرائيلى بسبب قانون تجنيد الحريديم بجيش الاحتلال الكنيست
كتب عبد الوهاب الجندى

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وقعت مشادات خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن الإسرائيلية التابعة للكنيست، وذلك في اجتماع كان مخصصا لبحث خطة تجنيد الحريديم، وفق ما نشرت وسائل إعلام عبرية.

كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة والعشرات من اليهود المتشددين الذين عمدوا لقطع الطريق السريع الرئيسية وسط إسرائيل احتجاجا على قرار تجيد الحريديم.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيبدأ بإرسال إشعارات التجنيد للرجال اليهود المتدينين المتشددين (الحريديم) الأسبوع المقبل، وهي خطوة من المتوقع أن تزعزع استقرار الحكومة الاسرائيلية وتؤدي إلى المزيد من الاحتجاجات.

وقد جاء هذا الإعلان بعد صدور قرار تاريخي من المحكمة العليا ببدء تجنيد الشباب المتدينين للخدمة العسكرية، بعد أن كان اليهود الحريديم معفيين من التجنيد الإجباري بموجب ترتيبات سياسية طويلة الأمد.







الكنيست

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اليهود المتشددين

اسرائيل




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