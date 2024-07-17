حل امتحان مادة الاستاتيكا 2024 لطلاب الثانوية العامة.. راجع إجاباتك

كتبت - مرام محمد

أدى طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات)، قبل قليل، امتحان مادة الاستاتيكا، إذ انطلقت لجان الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا واستمرت لمدة ساعتين.

وأكد طلاب شعبة علمى رياضيات، أن امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" تضمن جزئيات صعبة ولكنها ليست تعجيزية، موضحين أن مستوى الأسئلة بشكل عام خاطب الطالب المتوسط وفوق المتوسط وهناك جزئيات تضمنت افكار ولكن هذه الأفكار مثل السنوات الماضية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد أسئلة امتحان الاستاتيكا المقالية سؤالان كل سؤال بدرجتين وعدد أسئلة الاختيار من متعدد 10 بدرجة واحدة و8 بدرجتين، مشيرة إلى أن العدد الكلى للأسئلة 20 سؤالًا بإجمالى 30 درجة.

ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية إجابات أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا، من إعداد محمد غبور، خبير الرياضيات.

يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، تنتهي اليوم، لطلاب شعبة علمى علوم والشعبة الأدبية بعد أداء الطلاب امتحان مادتى الأحياء للشعبة العلمية والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.



