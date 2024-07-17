حسن نصر الله لـ"إسرائيل": "إذا جئتم إلى لبنان.. لن يبقى لديكم دبابات"

كتب عبد الوهاب الجندى

هدد زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، جيش الاحتلال خلال كلمة لها اليوم الأربعاء، بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء قائلاً: "إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان وجنوب لبنان لن تعانوا من نقص في الدبابات، لأنه لن تبقى لديكم دبابات".

وقال زعيم حزب الله اللبناني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف للمرة الأولى أنه يعاني من نقص في الدبابات بسبب تضررها في جبهات القتال في غزة والشمال.

وأكد في كلمته أنّ التمادي في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى إطلاق الصواريخ واستهداف مستعمرات جديدة لم يتم استهدافها سابقاً.

وشدد نصر الله على أنّ جبهة لبنان لن تتوقف ما دام العدوان مستمراً على غزة"، وتابع قائلاً: "التهديد بالحرب لم يخفنا من 10 أشهر عندما كانت إسرائيل لا تعاني من نقص".