حاكم فلوريدا ونيكى هيلى يعلنان دعمهما لترامب

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية نيكى هيلى اليوم الأربعاء، دعمها القوى لمرشح الحزب الجمهورى فى الانتخابات الرئاسية الرئيس السابق دونالد ترامب.

واعتبرت هيلي ـ في كلمة خلال المؤتمر العام للحزب الجمهوري ـ أن تولي الرئيس جو بايدن لرئاسة البلاد لأربع سنوات أخرى أو تولي نائبته كاميلا هاريس ليوم واحد سيجعل البلاد في وضع أسوأ مما أصبحت عليه.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، عن هيلي قولها إن الولايات المتحدة تمر بلحظات حرجة وأمامنا خيار واحد وهو ترامب .

من جانبه ، أعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس تأييده لترامب مرشحا للرئاسة الأمريكية ، متهما الديمقراطيين بمحاولة "شيطنته".

وأضاف أن ترامب واجه التحديات التي وضعت في طريقه وهو يمتلك عزما قويا لخدمة الولايات المتحدة، معتبرا في الوقت نفسه أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يفتقر للقدرات التي تؤهله للاستمرار بمنصبه.

