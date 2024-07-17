تنفيذ مشروع مد شبكة الغاز الطبيعى بمدينة بئر العبد بسيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء تواصل تنفيذ مشروع مد شبكة الغاز الطبيعى بالمدينة من خلال ثلاث مراحل.

المرحلة الأولى تشمل شارع وسط المدينة بدءًا من بنزينة أبو وديع وحتى مستشفى بئر العبد وجميع الطرق الفرعية المؤدية لطريق القنطرة العريش، وكذا الطرق المؤدية للأحياء المتاخمة لشارع وسط المدينة، والمخطط الانتهاء منها خلال أربعين يومًا.

والمرحلة الثانية تشمل جميع أحياء المدينة في الظهير الشرقي، والمخطط الانتهاء منها خلال شهر من بدء التنفيذ.

والمرحلة الثالثة تشمل باقي أحياء المدينة في الظهير الغربي، والمخطط الانتهاء منها خلال شهر من بدء التنفيذ.

والمرحلة الرابعة تشمل منطقة حي الغزلان وربط الشبكة على المحطة الرئيسية بمنطقة جعل، والمخطط الانتهاء منها خلال شهرين من بدء تنفيذ الأعمال.