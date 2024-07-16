تعرف على مستشفى طب الأسنان الجديد بجامعة سوهاج × 8 معلومات

سوهاج محمود مقبول

تولى القيادة السياسية اهتماما كبيرا جدا بتطوير المنظومة الصحية، وخاصة بالمستشفيات الجامعية التي تقدم خدمات طبية متميزة للمواطنين، وهناك ثقة كبيرة من قبل المواطن فيما تقدمة المستشفيات الجامعية من خدمات، لما تملكه من خبرات متميزة وعلى قدر كبير من الخبرة ومواكبة التطور.

وجامعة سوهاج واحدة من الجامعات المصرية التي تهتم كثيرا بتقديم الخدمات العلاجية للمواطن وبها 6 مستشفيات جامعية متطورة تم إنشائها على أحدث النظم العلمية الحديثة وكان اخرها مستشفى طب الأسنان.

واليوم السابع يقدم أهم المعلومات حول مستشفى طب الأسنان والتي تم إنشائها في وقت قياسى لخدمة المجتمع لمحلى وخدمة الطلاب في التدريب تعرف عليها من خلال المعلومات التالية: -

1 - أسم المستشفى مستشفى طب الأسنان.

2 – مقر المستشفى الجامعة الجديدة بالكوامل.

3 – المستشفى يضم كافة تخصصات طب الأسنان.

4 – المستشفى يتكون من 6 أدوار بدروم وأرضي و4 أدوار متكررة.

5 – المستشفى يضم 32 عيادة منها 8 عيادات مجمعة، 13 عيادة تشخيصية، 11 عيادة العلاج بأجر.

6 – المستشفى يضم 259 كرسي أسنان، إلى جانب 4 معامل، نماذج المحاكاة للفم والوجه والفكين لتدريب الطلاب عليها.

8 – المستشفى يضم 15 معملا للتخصصات المختلفة وذلك من خلال نخبة متميزة من أطباء الأسنان.