"تضامن الدقهلية": عدم استثناء أى إعاقة لكشف كارت الخدمات المتكاملة

الدقهلية – سارة الباز

صرح الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية فى تصريح خاص لليوم السابع بعدم استثناء أى إعاقة من التسجيل على نظام الكشف الطبى للأشخاص ذوى الإعاقة؛ لاستخراج تقرير طبى مميكن للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

وأوضح أنه قد تم تنفيذ ورش العمل التدريبية لمديرى مكاتب التأهيل، والأخصائيين بمكاتب التأهيل بالدقهلية تحت إشرافه بقاعة التدريب؛ لمناقشة أهم المستجدات، ومنها القرار رقم 5 الصادر بتاريخ 23/5/2024، والتأكيد على اتخاذ كافة الضوابط الواردة من الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقدمت الورش التدريبية، والمادة العلمية ليلى عبد العزيز، مدير تأهيل الدقهلية، والأخصائيين بالإدارة الفنية للتأهيل الاجتماعى بالمديرية، وذلك فى إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعى لرفع، وبناء قدرات العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي.

وأشار "عبد العزيز" إلى أنه قد تم تنفيذ ورشة تدريبية لمديرى إدارات الدفاع الاجتماعى أيضا على مستوى المحافظة لشرح آليات تنفيذ القرار الوزارى رقم 96 لسنة 2024 المتضمن سحب إسناد مكاتب المراقبة الاجتماعية من الجمعيات الأهلية، وإدارتها حكوميا بمديريات التضامن الاجتماعى، وذلك بمقر المعهد القومى للدفاع الاجتماعى باعتبار أن مكاتب المراقبة الاجتماعية هى المختصة بعمل البحوث، والتقارير للأحداث قبل تقديمهم المحاكمة، بالإضافة إلى تنفيذ التدابير، والرعاية اللاحقة بخلاف الدور الوقائى، حيث تم تكليف وليد حافظ، مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بالدقهلية؛ لحضور ورشة العمل، والمشاركة فى البرنامج التدريبى المقام تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى، وزير التضامن الاجتماعي.

يذكر أن محافظة الدقهلية تتضمن 13 مكتب مراقبة اجتماعية موزعين جغرافيا لخدمة جميع مراكز المحافظة.