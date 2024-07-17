بايدن يكشف سببا وحيدا سيدفعه للانسحاب من السباق الرئاسى

كتبت : نهال أبو السعود

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن السبب الوحيد الذي سيدفعه إلى الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024، وسط دعوات متزايدة من الديمقراطيين للتنحي

وفقا لشبكة فوكس نيوز، قال بايدن في مقابلة تلفزيونية: "إذا ظهرت لدي حالة طبية ما، إذا جاء شخص ما، سيأتي الأطباء ويقولون إن لديك مشكلة معينه عندها فقط ساضطر الى الانسحاب من السباق الرئاسي.. لكنني ارتكبت خطأً فادحًا في المناظرة بأكملها"

وتابع: "عندما ترشحت في الأصل، ربما تتذكر ذلك، قلت إنني سأكون مرشحًا انتقاليًا. اعتقدت أنني سأكون قادرًا على الانتقال من هذا، إلى تمريره إلى شخص آخر. لكنني لم أتوقع أن تنقسم الأمور إلى هذا الحد .. بصراحة، أعتقد أن الشيء الوحيد الذي يجلبه العمر هو القليل من الحكمة. وأعتقد أنني أثبتت أنني أعرف كيف أنجز الأمور للبلاد، على الرغم من حقيقة أننا قيل لنا إننا لا نستطيع إنجازها. ولكن هناك المزيد الذي يتعين علينا القيام به، وأنا متردد في التراجع عن ذلك"

نشرت التعليقات من مقاطع لمقابلة بايدن مع شبكة سي بي اس ومن المقرر نشر المقابلة كاملة اليوم الأربعاء، وتعد المقابلة هي لبايدن مع شبكة تلفزيونية منذ أدائه الكارثي في المناظرة ضد ترامب في 27 يونيو، والذي أدى إلى دعوة العديد من الديمقراطيين بايدن للتراجع عن الترشح في انتخابات الرئاسة الامريكية 2024 المقرر عقدها في نوفمبر.