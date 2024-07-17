انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

انطلقت بمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأربعاء، أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023/2024م، حيث تفقد فضيلة الشيخ عبد الله صالح أحمد محمد رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، مراكز التصحيح صباحاً للإطمئنان على توفير سبل الراحة لكافة المصححين، وجاهزية مراكز التصحيح لبدء أعمال التصحيح فى موعدها المقرر.

وبعد بدء عملية التصحيح، قام رئيس المنطقة والوكيل الثقافي بالمرور على مراكز التصحيح فى جولة تفقدية شملت مراكز التصحيح الثلاثة، للاطمئنان على انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للتصحيح، وأوضح الوكيل الثقافي للمنطقة أنً هناك تنسيق مستمر مع مراكز التصحيح لمتابعة العمل وإبلاغ المنطقة بما تم إنجازه أولاً بأول، مؤكداً على أن المنطقة تسعى لخروج أعمال التصحيح بصورة مشرفة تضمن الدقة والانجاز.

وشدد فضيلة الشيخ عبد الله صالح أحمد محمد رضوان، خلال جولته بمراكز التصحيح، على ضرورة التزام المصححين بالدقة وإعطاء كل ذي حق حقه، وأنه لا تهاون في التقصير في مستقبل أبنائنا الطلاب، وضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية ولجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية.

وأوضح محمد بكري على، مدير إدارة الامتحانات بمنطقة الأقصر، أن عدد المصححين فى مركز تصحيح المواد الثقافية بلغ (467) مصححًا، وبلغ (366) مصححًا فى المواد الشرعية، بينما بلغ مصححي المواد العربية (247) مصححاً.