المفوضية الأوروبية توافق على دفعة أولى بقيمة 4.2 مليار يورو لأوكرانيا

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وافقت المفوضية الأوروبية على الدفعة الأولى البالغة 4.2 مليار يورو في إطار مرفق أوكرانيا التابع للاتحاد الأوروبي.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين -في بيان للمفوضية اليوم الأربعاء- "إن شعب أوكرانيا يخوض حربا، وفي الوقت نفسه، يحتاج إلى مدارس ومستشفيات جاهزة وإلى الوصول إلى المياه والكهرباء والقطارات والطرق والجسور للحفاظ على استمرارية البلاد.. ولهذا السبب يواصل مرفقنا الأوروبي في أوكرانيا تقديم المساعدة ودعما حيويا لمواجهة كل هذه التحديات، وعلى الرغم من كل الصعوبات، تمضي أوكرانيا قدما في تنفيذ إصلاحات أساسية لتحقيق التعافي والمضي قدما على مسار الاتحاد الأوروبي، وقد مهد هذا الطريق للحصول على الضوء الأخضر من المفوضية لدفع مبلغ إضافي يقارب 4.2 يورو لأوكرانيا".



وأعربت عن أملها في أن يوافق مجلس الاتحاد الأوروبي بسرعة على مثل هذا القرار، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا بقدر ما يتطلبه الأمر.



ووفقا للبيان، فإن الدفعة التالية التي تبلغ حوالي 4.2 مليار يورو ستساعد أوكرانيا على دعم الاستقرار المالي الكلي في أوكرانيا وعمل إدارتها العامة، وبمجرد اعتماد هذا القرار من قبل المجلس، فإنه سيرفع إجمالي تمويل الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا إلى 12 مليار يورو منذ بدء تشغيل المرفق في مارس من هذا العام