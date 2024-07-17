الكشف على 1100 مواطن من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى الإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أعمال القافلة الطبية التى أطلقتها مديرية الصحة بمركز شباب شعيب بإدارة أبو صوير الصحية فى يومها الثانى ،ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، للكشف علي المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان.

يأتى ذلك بُناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ودعم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجيه للمواطنين بالأماكن النائية والمحرومة.

وفى لمسة وفاء برعاية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والدكتورة بثينة بركات منسق القوافل تم الاحتفاء بذكرى الصحفى محمد مصباح مراسل التليفزيون المصرى لماقدمة من خدمات وتغطية صحفية وإعلامية متميزه للقطاع الصحى بالمحافظة بكل إخلاص وتفانى لفتره طويلة.

وفى سياق متصل أوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن إجمالى تردد المواطنين خلال يومى القافله بلغ 1100 مواطن من خلال 7عيادات تخصصية [الجراحة، باطنة ،نسا ،أطفال ،أسنان ، تنظيم أسرة، أمراض مزمنة] ،بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية ،التثقيف الصحى ،وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أوعمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة.

وأشارت الدكتورة بثينه بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة اليوم كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد 312 مواطنًا بعيادة الباطنة و171 مواطنًا بالجراحة ،و 95 سيدة بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 67 سيدة، بالإضافة إلى إستقبال عدد 310 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 56حالةً، بينما استقبلت عدد 87 حالة بعيادة الأسنان ،كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية المجانية فضلا عن ندوات التوعيه والتثقيف الصحي للمترددين.

رافق وكيل وزارة الصحة دكتورة بثينة بركات منسق القوافل، دكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة.

