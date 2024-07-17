الطيران المدني تُسخر جهودها وتقدم التسهيلات اللازمة للوفود المشاركة في البطولة الدولية للبوتشا

كتبت رحاب نبيل

في إطار التعاون الدائم والتنسيق الفعال بين وزارتي الطيران المدني والشباب والرياضة، استقبل مطار القاهرة الدولي على مدار الأيام الماضية الوفود المشاركة في بطولة العالم للبوتشا-تحدي-القاهرة 2024، والتى انطلقت فاعليتها اعتباراً من اليوم 17 يوليو حتى 22 يوليو الجاري بمشاركة 13 دولة، من مختلف دول العالم.

وفى هذا السياق؛ وجه الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للوفود المشاركة من اللاعبين، حيث قامت كل من الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوى بتخصيص فرق عمل من العلاقات العامة لاستقبال الوفود المشاركة فى البطوله وإنهاء إجراءاتهم بكل سهولة ويسر وتقديم أغلى مستوى من الخدمات، بما يليق باسم ومكانة مصر أمام دول العالم المختلفة.

وأكد وزير الطيران على أن وزارة الطيران المدنى وجميع شركاتها التابعة تسخر كافة إمكانياتها وجهودها لدعم البطولات الرياضية وجميع الأحداث الدولية التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، مما يعزز من المكانة الريادية التي تحظى بها مصر كوجهة لاستضافه الانشطة الرياضية العالمية.