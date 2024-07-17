الصين تفعل الاستجابة للطوارئ في وسط وشمالى غرب البلاد لمواجهة الأمطار

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ذكرت السلطات الصينية أنه تم تفعيل الاستجابة للطوارئ بمقاطعة خنان بوسط الصين ومقاطعة شنشي شمال غربي البلاد.



من جانبها، أوضحت اللجنة الوطنية للحد من الكوارث - وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه تم تفعيل الاستجابةَ للطوارئ من المستوى الرابع في مواجهة الفيضانات التي من المتوقع أن تشهدها مقاطعة خنان جراء هطول أمطار غزيرة.



وأرسلت اللجنة أيضًا فريقًا لتوجيه الحكومات المحلية ومساعدتها بأعمال الإغاثة من الكوارث وجهود الإنقاذ؛ بهدف ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين.



ومن المتوقع هطول أمطار تتراوح شدتها من كونها غزيرة لجارفة في الأجزاء الواقعة بجنوبي وجنوب غربي شنشي بدءًا من اليوم وحتى يوم السبت. واستمر المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين حتى الساعة 10 صباح اليوم في إصدار إنذار باللون البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى بنظام الإنذار من الطقس السيئ المشفر بأربعة ألوان في البلاد، في مواجهة العواصف المطيرة، ما يشير إلى توقع هطول أمطار غزيرة في بعض مناطق البلاد.