التعليم تضبط 5 حالات غش بامتحان الأحياء والفلسفة والاستاتيكا للثانوية

محمود طه حسين

أدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان فى مادة الأحياء، بإجمالى عدد (414085) طالب وطالبة ، وأدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالى عدد (99905) طالب وطالبة، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق بإجمالى عدد (192789) طالب وطالبة ، وذلك أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) بإجمالى عدد (1643) طالب وطالبة، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة الاقتصاد بإجمالى عدد (٢٥٥) طالب وطالبة.

وحرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص الوزير قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

كما تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 5 حالات غش، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة، وطالب آخر بإدارة السنطة التعليمية بمحافظة الغربية، وذلك أثناء نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وفيما يتعلق بامتحان مادة الأحياء، فقد تم ضبط طالب بلجنة بإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة، أثناء نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان.

وبالنسبة لامتحان مادة الفلسفة والمنطق، فقد تم ضبط طالب بلجنة بإدارة طهطا التعليمية بمحافظة سوهاج، وطالب آخر بلجنة بإدارة الفشن التعليمية بمحافظة بنى سويف أثناء نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان.

وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن تختتم امتحانات الثانوية العامة الدور الأول يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا)، ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة الإحصاء .