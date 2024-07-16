صعود 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "المقاولات" بنسبة 4.1%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.1%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 3.1%، يليه قطاعات مواد البناء، والتجارة والموزعون، وخدمات النقل والشحن بنسبة 2.7%، 2.5%، 2.2%، على التوالي.

وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.7%، وقفز قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والمشروبات والتبغ، والعقارات، والخدمات التعليمية بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.4%، 0.1%، على التوالي، وزاد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.01%، ونما قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 4 قطاعات بالبورصة على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.1%، وهبط قطاعا الموارد الأساسية، والبنوك بنسبة 0.8%، وانخفض قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، والسويدي إليكتريك، وحديد عز، والقلعة للاستثمارات المالية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 1.897 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 752.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 83.8 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.76%، والعرب على 5.83%، واستحوذت المؤسسات على 31.22% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.77%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 142.9 مليون جنيه، 8.9 مليون جنيه، 57.6 مليون جنيه، 64.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء 1.3 مليون جنيه، 272.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 27828 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 34142 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 12025 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 6331 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 9121 نقطة، بينما انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 2681 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 6465 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1724 نقطة.