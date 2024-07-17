البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية مساء اليوم بالإسكندرية

كتب: محمد الأحمدى

يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية، مساء اليوم الأربعاء الساعة السادسة والنصف مساء، ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات الفضائية المسيحية، وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ومن المقرر أن يلقى قداسة البابا عظته الأسبوعية فى كاتدرائية البشارة والملاك جبريال المحمودية بالإسكندرية.

وشهد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس، احتفالية تخريج الدفعة الأولى للدبلوم العالى فى العلوم الكتابية تحت رعاية الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، والتى أقيمت فى المسرح الملحق بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بحضور الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، وعدد من الآباء الكهنة.

وقبل بدء الاحتفالية تفقد قداسة البابا مجموعة من مشروعات التخرج التى أعدها الخريجون، حيث تضمنت الاحتفالية فقرات عدة من بينها مجموعة من الكلمات للقمص أندراوس متى وكيل الكلية الإكليريكية بالإسكندرية رحب فيها بقداسة ألبابا مقدمًا الشكر لقداسته على دعمه المستمر للدراسة والبحث، وكلمة أخرى للقس كيرلس رشدي منسق برنامج الدبلوم عن ثمار الدراسة على مدار عاميها وكيفية الاستفادة من الخريجين لعمل كورسات متخصصة في مناهج العلوم الكتابية بكنائس الإسكندرية والقطاع الصحراوي.