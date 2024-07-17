الإنتربول: اعتقال 300 شخص خلال حملة ضد الاحتيال المالى حول العالم

باريس (أ ش أ)

أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" عن عملية واسعة النطاق شملت مصادرة أصول تبلغ قيمتها ما يقرب من 3 ملايين يورو، واعتقال 300 شخص، وتفكيك العديد من الشبكات الإجرامية حول العالم.

وذكرت إذاعة فرنسا الدولية أن ذلك جاء نتيجة لعملية أمنية كبرى نفذها "الإنتربول" في الأشهر الأخيرة ضد جرائم الاحتيال المالى.

واستهدفت العملية العديد من الجماعات الإجرامية في غرب أفريقيا، بما في ذلك على وجه الخصوص مجموعة "بلاك اكس" وهي جماعة نيجيرية نشطة للغاية في الاحتيال عبر الإنترنت، ولكن أيضًا في الاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات.

وكانت هذه العملية التي أطلق عليها اسم "جاكال 3" ونسقها الإنتربول واسعة النطاق. واستمرت في الفترة من 10 أبريل إلى 3 يوليو في خمس قارات. وكان الهدف منها هو مهاجمة الاحتيال المالي عبر الإنترنت بشكل خاص والذي تنظمه الجماعات الإجرامية في غرب إفريقيا.

ومما يدلل على أهميتها، أنها حشدت قوات الشرطة ووحدات الاستخبارات المالية ومكاتب استرداد الأصول والجهات الفاعلة في القطاع الخاص في 21 بلدا حول العالم. ومن بين الدول المعنية، نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، وأيضا الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وحتى اليابان.

ووفقا للإنتربول، أدت العملية إلى اعتقال 300 شخص، وتحديد هوية 400 مشتبه بهم إضافيين، وحجب أكثر من 720 حسابا مصرفيا، ومصادرة أصول بقيمة 2.7 مليون يورو، وتفكيك شبكة إجرامية كبرى تقودها مجموعة نيجيرية في الأرجنتين حيث تم اعتقال 72 شخصًا وتجميد حوالي مائة حساب مصرفي ومصادرة أكثر من مليون يورو من الأوراق النقدية المزورة.