اليوم السابع
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الإثنين، 25 سبتمبر 2023 12:58 م
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الإنتربول يضبط هاربا مطلوبا فى الاستيلاء على 80 مليون جنيه

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 12:08 م
الإنتربول يضبط هاربا مطلوبا فى الاستيلاء على 80 مليون جنيه مطار القاهرة- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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عقب رصد بعض التعليقات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمنت المطالبة بضبط أحد الأشخاص تم وصفه "مستريح الإسكندرية " والزعم بإستيلائه على مبلغ 80 مليون جنيه من أموال المواطنين وصدور أمر بضبطه وإحضاره، وبالفحص تبين أن الشخص المذكور يعمل مدير إحدى الشركات "هارب خارج البلاد " مقيم بمحافظة الإسكندرية، ومطلوب التنفيذ عليه فى 6 قضايا " تبديد".
 
وعلى الفور تم التنسيق مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" والجهات المختصة لإسترداد المتهم الهارب، وبتاريخ 21 الجارى تم ضبط المتهم حال وصوله على متن إحدى الرحلات بميناء القاهرة الجوى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

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