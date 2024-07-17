الأمم المتحدة: توقف التطعيم فى عام 2023 منع 2.7 مليون طفل من تلقى اللقاحات

كتبت أمل علام

أظهرت بيانات جديدة نشرتها وكالات الأمم المتحدة أن تغطية التحصين للأطفال في جميع أنحاء العالم توقفت خلال عام 2023، مما منع حوالي 2.7 مليون طفل من تلقى اللقاحات التي يحتاجونها لحمايتهم من الأمراض مقارنة بمستويات ما قبل كورونا في عام 2019.

ويأتي ذلك وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسف ) حول اتجاهات التطعيم ضد 14 مرضا - وهو ما يؤكد الحاجة إلى بذل جهود مستمرة للتعويض والتعافي وتعزيز النظام.

وقالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسف، " تشير أحدث الاتجاهات إلى أن العديد من البلدان لا تزال تفتقر إلى عدد كبير جدًا من الأطفال ويتطلب سد فجوة التحصين جهدًا عالميًا، حيث تستثمر الحكومات والشركاء والقادة المحليون في الرعاية الصحية الأولية والعاملين المجتمعيين لضمان تطعيم كل طفل، وتعزيز الرعاية الصحية الشاملة".



توقف عدد الأطفال الذين تلقوا 3 جرعات من اللقاح ضد الخناق والتيتانوس والسعال الديكي (DTP) في عام 2023 - وهو مؤشر رئيسي للتغطية العالمية للتحصين - عند 84 % (108 ملايين).



ومع ذلك، ارتفع عدد الذين لم يتلقوا جرعة واحدة من اللقاح من 13.9 مليون في عام 2022 إلى 14.5 مليون في عام 2023 .

وأفادت الوكالات أن أكثر من نصف الأطفال غير المطعمين يعيشون في 31 دولة ذات أوضاع هشة ومتأثرة بالصراعات وعرضة للخطر، حيث يكون الأطفال معرضين بشكل خاص للأمراض التي يمكن الوقاية منها بسبب الاضطرابات وانعدام القدرة على الوصول إلى الأمن والتغذية والخدمات الصحية.

وبالإضافة إلى ذلك، لم يكمل 6.5 مليون طفل الجرعة الثالثة من لقاح ضد الخناق والتيتانوس والسعال الديكي DTP، وهو أمر ضروري لتحقيق الحماية من الأمراض في مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة.



وتعكس هذه الاتجاهات، التي تظهر أن التغطية العالمية للتحصين ظلت دون تغيير إلى حد كبير منذ عام 2022 - والأمر الأكثر إثارة للقلق - أنها لم تعد بعد إلى مستويات عام 2019، التحديات المستمرة مع الاضطرابات في الخدمات، والتحديات اللوجستية، والتردد في الحصول على اللقاحات، وعدم المساواة في الوصول إلى اللقاحات.

ظهور حالات تفشي مرض الحصبة..

وتشير البيانات أيضًا إلى أن معدلات التطعيم ضد مرض الحصبة القاتل قد توقفت، مما يجعل ما يقرب من 35 مليون طفل يفتقرون إلى الحماية الكافية.

في عام 2023، تلقى 83% فقط من الأطفال في جميع أنحاء العالم جرعتهم الأولى من لقاح الحصبة من خلال الخدمات الصحية الروتينية، في حين ارتفع عدد الأطفال الذين حصلوا على جرعتهم الثانية بشكل متواضع عن العام السابق، ليصل إلى 74% من الأطفال.



وتبقى هذه الأرقام أقل من نسبة 95% اللازمة لمنع تفشي المرض وتجنب الأمراض والوفيات غير الضرورية وتحقيق أهداف القضاء على الحصبة.

على مدى السنوات الخمس الماضية، ضربت فاشيات الحصبة 103 دولة ــ موطن ما يقرب من ثلاثة أرباع الرضع في العالم، وكان انخفاض تغطية اللقاح (80% أو أقل) عاملاً رئيسياً، وعلى النقيض من ذلك، لم تشهد 91 دولة تتمتع بتغطية قوية لتطعيم الحصبة أي فاشيات.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية فى بيان له: " إن تفشي مرض الحصبة هو بمثابة ناقوس الخطر، فهو يكشف عن الثغرات في التحصين ويستغلها ويضرب الفئات الأكثر ضعفاً أولاً"، موضحا، إن هذه المشكلة قابلة للحل، فاللقاح المضاد للحصبة رخيص الثمن ويمكن توصيله حتى في الأماكن الأكثر صعوبة، وتلتزم منظمة الصحة العالمية بالعمل مع جميع شركائنا لدعم البلدان في سد هذه الفجوات وحماية الأطفال الأكثر عرضة للخطر في أسرع وقت ممكن".

ويستمر الإدخال المطرد لبعض اللقاحات الأحدث، بما في ذلك لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري، والتهاب السحايا، والمكورات الرئوية، وشلل الأطفال، ومرض الفيروس العجلي، في توسيع نطاق الحماية - وخاصة في البلدان الـ 57 التي يدعمها تحالف اللقاحات جافي.



على سبيل المثال، ارتفعت حصة الفتيات المراهقات على مستوى العالم اللاتي تلقين جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، الذي يوفر الحماية ضد سرطان عنق الرحم، من 20% في عام 2022 إلى 27% في عام 2023.

وقالت الدكتورة سانيا نشتر، الرئيسة التنفيذية لشركة جافي، "يعد لقاح فيروس الورم الحليمي البشري أحد اللقاحات الأكثر تأثيرًا في محفظة جافي، ومن المشجع للغاية أنه يصل الآن إلى عدد أكبر من الفتيات أكثر من أي وقت مضى ".

ومع ذلك، فإن تغطية لقاح فيروس الورم الحليمي البشري أقل بكثير من الهدف المتمثل في 90% للقضاء على سرطان عنق الرحم كمشكلة صحية عامة، حيث لا تصل إلا إلى 56% من الفتيات المراهقات في البلدان ذات الدخل المرتفع و23% في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

