اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يوليو 2024 07:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأردن يدين حادث إطلاق النار في العاصمة العُمانية مسقط

الأربعاء، 17 يوليو 2024 07:00 ص
الأردن يدين حادث إطلاق النار في العاصمة العُمانية مسقط سلطنة عمان - أرشيفية
أ ش أ

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دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، حادثة إطلاق النار التي وقعت في منطقة الوادي الكبير في العاصمة العُمانية مسقط، مطلع الأسبوع الجارى، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات من بينهم أحد رجال الشرطة.

 

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة مع سلطنة عُمان الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه للحفاظ على أمنها واستقرارها، واستنكار المملكة المطلق لكافة أشكال العنف، وخاصة تلك التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وترويع المدنيين.


وأعرب السفير القضاة - في بيان عن أصدق التعازي لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيقة، ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.







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