اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يوليو 2024 02:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

اعتقال 10 أشخاص فى وستمنستر قبل خطاب الملك فى البرلمان البريطانى

الأربعاء، 17 يوليو 2024 01:21 م
اعتقال 10 أشخاص فى وستمنستر قبل خطاب الملك فى البرلمان البريطانى الملك تشارلز الثالث
لندن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأربعاء، اعتقال عشرة أشخاص فى منطقة وستمنستر، بالعاصمة لندن للاشتباه فى محاولتهم إحداث اضطرابات قبيل الخطاب المقرر أن يلقيه الملك تشارلز الثالث فى الافتتاح الرسمى للبرلمان اليوم.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الشرطة قولها إن المعتقلين كانوا يشاركون ضمن مظاهرة لمجموعة "يوث ديماند".. مشيرة إلى أن ما بين 20 إلى 25 شخصا آخرين تجمعوا فى حدائق فيكتوريا إمبانكمينت، وجار تنفيذ المزيد من عمليات الاعتقال.

وأشارت القناة إلى أن مجموعة "يوث ديماند" أعلنت الأسبوع الماضي عزمها إحداث اضطرابات خلال حفل افتتاح البرلمان.







وستمنستر

بريطانيا

الشرطه البريطانيه

البرلمان البريطانى

خطاب الملك فى البرلمان البريطانى




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة