اعتقال 10 أشخاص فى وستمنستر قبل خطاب الملك فى البرلمان البريطانى

لندن (أ ش أ)

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأربعاء، اعتقال عشرة أشخاص فى منطقة وستمنستر، بالعاصمة لندن للاشتباه فى محاولتهم إحداث اضطرابات قبيل الخطاب المقرر أن يلقيه الملك تشارلز الثالث فى الافتتاح الرسمى للبرلمان اليوم.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الشرطة قولها إن المعتقلين كانوا يشاركون ضمن مظاهرة لمجموعة "يوث ديماند".. مشيرة إلى أن ما بين 20 إلى 25 شخصا آخرين تجمعوا فى حدائق فيكتوريا إمبانكمينت، وجار تنفيذ المزيد من عمليات الاعتقال.

وأشارت القناة إلى أن مجموعة "يوث ديماند" أعلنت الأسبوع الماضي عزمها إحداث اضطرابات خلال حفل افتتاح البرلمان.