قبل خطاب الملك.. من هو "بلاك رود" ودوره فى حفل افتتاح البرلمان البريطانى؟

كتبت نهال أبو السعود

سيلقي الملك تشارلز خطابه الملكي الثاني اليوم بمناسبة الافتتاح الرسمي للبرلمان وهو الوقت الذي يبدأ فيه عام برلماني جديد، مما يمنح الحكومة الفرصة لوضع خططها للأشهر المقبلة.

للمرة الأولى منذ ما يقرب من 14 عامًا، سيلقى الملك الخطاب في ظل حكومة من حزب العمال وابتداء من الساعة 11:30 بالتوقيت المحلى سيبدأ كشف العديد من مشاريع القوانين التي ستوضح خطط كير ستارمر لعامه الأول في الحكومة.

وفقا لصحيفة الاندبندنت، أحد الاحتفالات الشهيرة التي تشهدها المملكة المتحدة كل عام هو إرسال بلاك رود من غرفة اللوردات إلى مجلس العموم لاستدعاء النواب لحضور خطاب الملك تم تعيين سارة كلارك سيدة آشر بلاك رود في عام 2017، وتولت الدور في عام 2018. أصبحت أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخه الممتد 650 عامًا.

و"بلاك رود" هو مسؤول كبير في مجلس اللوردات، وهو مسؤول عن الحفاظ على النظام وتنظيم الأحداث الاحتفالية داخل قصر وستمنستر والاسم مشتق من عصا الأبنوس التي يبلغ طولها ثلاثة أقدام ونصف والتي يحملها صاحب المنصب، والتي تعلوها أسد ذهبي يرمز إلى قوة المنصب.

بصفته ممثل الملك في البرلمان، فإن الوظيفة الاحتفالية الأكثر شهرة لـ Black Rod هي استدعاء أعضاء البرلمان للاستماع إلى خطاب الملك في مجلس اللوردات أثناء الافتتاح الرسمي للبرلمان وفي رمز لاستقلال مجلس العموم عن الملك، يتم إغلاق أبواب الغرفة في وجه Black Rod قبل أن تضرب الباب ثلاث مرات بعصا الأبنوس.

ثم يتبع أعضاء البرلمان بلاك رود إلى مجلس اللوردات، وهم يتباطأون ويتحدثون بصوت عال، لسماع الملك يحدد البرنامج التشريعي للحكومة.

وبالإضافة إلى الواجبات الاحتفالية، فإن Black Rod مسؤول عن تنظيم الوصول إلى غرفة اللوردات والمحافظة على النظام داخلها، وهو مسؤول عن التركة المتبقية للملك في القصر وكنيسة سانت ماري أندركروفت.

ويعتقد أنه عندما انتقل هنري الثامن من قصر وستمنستر إلى قصر وايت هول، بقي بلاك رود - أحد أفراد الأسرة المالكة - ليعمل كمساعد لمجلس اللوردات وهناك أيضًا منصب "بلاك رود" في البرلمانات والجمعيات التشريعية في كندا وأستراليا ونيوزيلندا.