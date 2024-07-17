احسب درجتك.. شوف إجابة امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة

كتبت – مرام محمد

يقدم تليفزيون اليوم السابع، بثًا مباشرًا، يوضح من خلاله حلول أسئلة امتحان مادة الفلسفة والمنطق، الذي أداه طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، اليوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024، وذلك ضمن امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات وتوزيع درجات امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2023-2024، موضحة أن عدد الأسئلة المقالية لامتحان الفلسفة والمنطق سؤالين كل سؤال بدرجتين، كما أن عدد أسئلة الاختيار من متعدد 32 سؤالًا بدرجة واحدة و12 سؤالًا بدرجتين.

وحول مستوى امتحان مادة الفلسفة والمنطق، أكد طلاب الشعبة الأدبية أن أسئلة امتحان الفلسفة جاءت سهلة، لكن جزئيات فى المنطق جاءت صعبة وتخاطب المستويات العليا للتفكير.

يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، انتهت اليوم، لطلاب شعبة علمى علوم والشعبة الأدبية بعد أداء الطلاب امتحان مادتى الأحياء للشعبة العلمية والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.