اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يوليو 2024 04:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

احسب درجتك.. شوف إجابة امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة

الأربعاء، 17 يوليو 2024 03:05 م
احسب درجتك.. شوف إجابة امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة حل امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقدم تليفزيون اليوم السابع، بثًا مباشرًا، يوضح من خلاله حلول أسئلة امتحان مادة الفلسفة والمنطق، الذي أداه طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، اليوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024، وذلك ضمن امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات وتوزيع درجات امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2023-2024، موضحة أن عدد الأسئلة المقالية لامتحان الفلسفة والمنطق سؤالين كل سؤال بدرجتين، كما أن عدد أسئلة الاختيار من متعدد 32 سؤالًا بدرجة واحدة و12 سؤالًا بدرجتين.

وحول مستوى امتحان مادة الفلسفة والمنطق، أكد طلاب الشعبة الأدبية أن أسئلة امتحان الفلسفة جاءت سهلة، لكن جزئيات فى المنطق جاءت صعبة وتخاطب المستويات العليا للتفكير.

يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، انتهت اليوم، لطلاب شعبة علمى علوم والشعبة الأدبية بعد أداء الطلاب امتحان مادتى الأحياء للشعبة العلمية والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.







حل امتحان الفلسفة والمنطق 2024

حل امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة

امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة

اجابات امتحان الفلسفة والمنطق الثانوية العامة

الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية العامة

دعاء لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

امتحانات الثانوية العامة 2024

دعوة لطلاب الثانوية العامة

ادعية امتحانات الثانوية العامة

تسريب امتحانات الثانوية العامة

دعاء لطلاب الثانوية العامة

ادعية لطلاب الثانوية العامة

دعاء للثانوية العامة

امتحان الثانوية العامة اليوم

امتحان الثانوية العامة

الثانوية العامة جدول

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحان الثانوية العامة 2024

جدول

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول الثانوية العامة 2024

امتحان الاستاتيكا ثانوية عامة 2024

امتحان الفلسفة والمنطق للثانويه العامه 2024

امتحان الأحياء للثانويه العامه 2024

تسريب امتحان الأحياء ثانويه عامه 2024

امتحان الأحياء للثانوية العامة 2024

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة