إطلاق الصفحات الرسمية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على مواقع التواصل

كتب محمد أسعد

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد استحداث الوزارة في التشكيل الحكومي الجديد، وتولي المهندس حسن الخطيب حقيبتها.



والصفحات الرسمية للوزارة هي:

‏Facebook Page:

‏https://www.facebook.com/profile.php?id=61562245173260&mibextid=ZbWKwL

‏Instagram Page:

‏https://www.instagram.com/mift_egypt?igsh=a2w1aW03eWxyaWJo

‏Linkedin Page

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وكان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أكد على أن قرار ⁠دمج ملف التجارة الخارجية مع الاستثمار كان ضروريا وحتميا لتحقيق خطة الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمارات المُوجهة للتصدير، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع الأول للجنة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس.

وأعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن أولويات الوزارة هي خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ⁠ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الإجراءات، وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة الداعمة لزيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وأكد المهندس حسن الخطيب على دور مجلس النواب في دعم الاقتصاد الوطني عبر إقرار التشريعات الداعمة للاستثمار، ومناقشة سياسات الحكومة بشكل دوري لضمان تحقيق صالح المواطن من كل السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة.