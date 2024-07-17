إزالة 19 حالة تعدّ على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة فى القصاصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الأولى من الموجة 23 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 6 حتى 26 يوليو الجارى، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

حيث شهد اليوم الأربعاء، تنفيذ 19 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الأولى من الموجة 23، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة القصاصين تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة القصاصين وقوات إنفاذ القانون.



وكانت الإزالات عبارة عن تنفيذ 16 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك خاصة، على مساحة 931 م، عبارة عن بناء بدون ترخيص.

بالإضافة لتنفيذ حالتين تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة بولاية المحافظة، على مساحة 34 متر، عبارة عن أسوار وعشش.

كما تم تنفيذ إزالة لحالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة بولاية المحافظة على مساحة 72 فدان.



ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.



ومن الجدير ذكره، أن الموجة 23 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث يجري تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.