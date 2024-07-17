أسعار العملات اليوم الأربعاء 17-7- 2024 أمام الجنيه المصرى

كتب محمد أسعد

ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 17-7-2024، وفقا للتحديثات الصباحية فى البنك الأهلى المصري، حيث سجل سعر الدولار 47.99 جنيه للشراء، 48.09 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 52.29 جنيه للشراء، 52.44 جنيه للبيع، أما الريال السعودى سجل 12.78 جنيه للشراء، 12.82 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث ألفورى للأسعار حال تغييرها.



ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

47.99 جنيه للشراء.

48.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

52.29 جنيه للشراء.

52.44 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

62.23 جنيه للشراء.

62.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.78 جنيه للشراء.

12.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

156.24 جنيه للشراء.

157.32 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.05 جنيه للشراء.

13.09 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.18 جنيه للشراء.

13.19 جنيه للبيع.