أستاذ مناعة يوضح كيف يتم التبرع بالبلازما؟

كتبت فاطمة ياسر

أوضح الدكتور عبد العظيم الحفنى، أستاذ المناعة - كلية الطب جامعة عين شمس، تعريف البلازما بأنها هى إحدى مكونات الدم، عبارة عن سائل أصفر فاتح خفيف بدون الخلايا الدموية تشكل حوالى 55% من إجمالى حجم الدم فى الجسم.

وأضاف لـ اليوم السابع أن البلازما تحتوى على العديد من المكونات الهامة للجسم فى الصحة وعلاج الأمراض، وهي:

-تتكون فى الغالب من الماء (تصل إلى 95% من حجمها).

-تحتوى على بروتينات مذابة (6-8%) (مثل ألبومين الدم، والجلوبيولين، والفيبرينوجين) والجلوكوز، وعوامل التجلط غير النشطة، والأملاح المعدنية مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والكلوريد وغيرها، والأكسجين وثانى أكسيد الكربون والهرمونات، والإنزيمات.

-الأجسام المضادة مما يساعد على حماية الجسم من العدوى واضطرابات الدم الأخرى.

وهذا الأمر يجعل البلازما خيارا أمثل للمساعدة فى العلاجات ويساعد فى استخدامها بكثرة فى المجالات الطبية والعلاجية.

كيف يتم التبرع بالبلازما؟

أكمل أستاذ المناعة حديثه لـ"اليوم السابع"، أنه يمكن تبرع الأشخاص الأصحاء بالبلازما بعد التأكد من ملاءمة حالتهم الصحية وخلوهم من الأمراض المعدية، بحيث يتم التبرع بالدم كاملا ويفصل منه البلازما ثم يعاد له باقى دمه من الخلايا فى نفس الجلسة، أى يتم أخذ البلازما وترك كرات الدم الحمراء.

وتُفصل البلازما عن الدم عن طريق تدوير أنبوب من الدم الطازج يحتوى على مضاد للتخثر فى جهاز طرد مركزى حتى تسقط خلايا الدم فى قاع الأنبوب، ثم تُسحَب البلازما.

وبعد عملية التجميد يمكن تخزينُ البلازما المجمَّدة فى غضون 24 ساعة من الجمع لمدَّة تصل إلى سنة كاملة ويدون عليها الفصيلة A,B,AB,O. وكذلك RH إيجابى أم سلبى للتقيد بالفصيلة عند نقل البلازما للمرضى.

