يورونيوز: زيادة فى عدد المشردين بقارة أوروبا

بروكسل (أ ش أ)

أظهرت بيانات زيادة عدد المشردين فى قارة أوروبا على مدى العقد الماضى، وفى دول مثل فرنسا وألمانيا، تضاعف بأكثر من المثلين.

وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية، أن التشرد أصبح على نحو متزايد أحد أكبر المشاكل فى القارة العجوز، حيث يعاني ما يقرب من مليون شخص من التشرد كل ليلة في الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة.

وحذرت الفيدرالية الأوروبية للجمعيات الوطنية العاملة مع المشردين من أنه "من المحتمل أن يكون العدد الفعلي للمشردين أعلى بكثير"، مؤكدة أن بياناتها تقتصر على الأشكال الأكثر وضوحًا للتشرد.

وكان الارتفاع الكبير في معدلات التشرد ملحوظًا بشكل خاص في فرنسا والمملكة المتحدة، حيث تسجل كلتا الدولتين أعلى معدلات التشرد في أوروبا.

وداخل الاتحاد الأوروبي، سجلت فرنسا أعلى معدل للتشرد حيث بلغ عددهم 30.7 مشرد لكل 10.000 نسمة، تليها جمهورية التشيك (28.4)، وألمانيا (25.8)، وأيرلندا (25.3)، وهذا المعدل أعلى قليلاً من نظيره في البرتغال التي بلغ عدد المشردين فيها 10 لكل 10.000 نسمة، في حين أن المعدل في إسبانيا المجاورة كان أفضل قليلاً (5.4). كما أن معدلات التشرد في بلدان الشمال الأوروبي أقل نسبيًا.

ولا يوجد تعريف متفق عليه دوليا للتشرد وتختلف التعريفات الإحصائية بشكل كبير بين البلدان. كما أن جمع البيانات أمر صعب، مما يجعل المقارنات الدولية صعبة.

ووفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العام الماضي، فإن إنجلترا لديها أعلى معدل للمشردين -والذي يشمل الأشخاص الذين يعيشون في الشوارع أو يقيمون في ملاجئ الطوارئ وبيوت للمشردين- حيث يبلغ عدد المشردين 43 لكل 10000 نسمة.

وفي النمسا، يبلغ معدل التشرد 21.7 لكل 10000 شخص، ويبلغ 16.8 في سلوفينيا و16.3 في إيطاليا.

تقدر منظمة "شيلتر" الخيرية البريطانية، المعنية بالإسكان والتشرد في المملكة المتحدة أن هناك 309 آلاف شخص بلا مأوى في إنجلترا. وإذا تم إضافة المشردين في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، يرتفع هذا العدد إلى حوالي 400 ألف في المملكة المتحدة.



وبمرور الوقت، كان أداء فرنسا وإنجلترا هو الأسوأ في معالجة مشكلة التشرد. ووفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تضاعف عدد الأشخاص أو الأسر المشردة بين عامي 2010 و2023 في هذه البلدان.



وفي إنجلترا، ارتفع عدد الأسر المشردة من 52168 في عام 2010 إلى 109658 في عام 2023. وفي فرنسا، ارتفع عدد المشردين من 141500 في عام 2010 إلى 333000 في عام 2023، وتضاعف هذا الرقم أكثر من ثلاثة أضعاف في سلوفاكيا.



على مدى السنوات الـ 13 الماضية، تضاعفت نسبة المشردين من إجمالي السكان في إنجلترا، ليصل إلى 0.46%، وشهدت أيرلندا أيضًا ارتفاعًا كبيرًا منذ عام 2016، حيث تضاعف معدل التشرد تقريبًا، وفقًا ليورونيوز.