وأعلنت وزيرة الداخلية في حكومة المحافظين - حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم - أنها تخطط لفرض عقوبات جديدة في إنجلترا وويلز على المشردين، الذين تعتقد السلطات أنهم رفضوا عروض المساعدة.

وأوضحت الشبكة أن آرائها شهدت - بالفعل - رد فعل عنيفاً وواسع النطاق من الجمعيات الخيرية والسياسيين من الأحزاب المعارضة.

وكانت سويلا برافرمان قد كتبت - في وقت سابق على "X - توتير سابقا" - "لا ينبغي لأحد في بريطانيا أن يعيش في خيمة في شوارعنا. هناك خيارات للأشخاص الذين لا يريدون أن يناموا في العراء".