وزير خارجية إيطاليا: نسعى إلى النمو والرفاهية وخلق فرص العمل في أفريقيا

أ ش أ

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، سعي بلاده إلى النمو والرفاهية وخلق فرص العمل في قارة أفريقيا، وهي روح خطة "ماتي" لأفريقيا التي تشتمل على برنامج واسع من الاستثمارات والشراكات في قطاع الطاقة، وخيار الحكومة الإيطالية الذي قدمته لدول القارة السمراء بمناسبة القمة الإيطالية الأفريقية قبل بضعة أشهر .

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن تاياني - خلال افتتاحه مؤتمر "الفضاء: إيطاليا ـ أفريقيا" بمقر وزارة الخارجية - إن المؤتمر يعد رمزا للعلاقة الجديدة التي ترغب إيطاليا ببنائها مع القارة الإفريقية، وهو تعاون يعتمد على عمل جماعي رائع يتطلع إلى المستقبل، ويركز على شراكات ذات أولوية ومشاريع مشتركة، مؤكدا أن العلاقة مع القارة الإفريقية كانت تمثل أولوية دائما بالنسبة لبلاده، وأن نمو القارة السمراء هو نمو لإيطاليا وأوروبا نظرا للارتباط بمصير مشترك، وفيما يتعلق بقطاع الفضاء أيضا .



و أكد أن إفريقيا تمثل أولوية لدول مجموعة السبع، التي تتولى إيطاليا رئاستها هذا العام، مشيرا إلى أنه في القمة التجارية لمجموعة السبع التي تعقد غدا في كالابريا، سيتم مناقشة مسألة العلاقات مع القارة الإفريقية .

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي: "لقد قمنا أيضا بتوسيع حدودنا بدعوة أصدقاء من القارة الإفريقية كما فعلنا مع قمة الشؤون الخارجية لمجموعة السبع، لأننا نحن الإيطاليون نضغط بشدة على جميع المؤسسات الدولية لإيلاء اهتمام أكبر وإعطاء علاقات أكثر قوة مع القارة الإفريقية" .



وفي سياق متصل، قال وكيل وزارة الخارجية برئاسة مجلس الوزراء الإيطالي ألفريدو مانتوفانو إنه بعد مرور 12 شهرا على إطلاق خطة ماتّيّ لإفريقيا نلاحظ عدد المستويات التي يتطور فيها التعاون بشكل ملموس ومن منظورٍ متساوٍ، مشيرا إلى الاتفاقيات غير المسبوقة التي تم توقيعها في قطاع الزراعة، والتي سيكون لها انعكاسات مهمة على التوظيف والأمن الغذائي، وعلى المواد الخام الحيوية والفضاء أيضا .



وأشار ألفريدو إلى أنه قبل أيام قليلة، تم التوقيع على اتفاقيات غير مسبوقة في الجزائر، ونحن على وشك إبرام اتفاقيات في ليبيا أيضا، مما سيضمن تأثيرات كبيرة على مستوى قطاع العمل المحلي وعلى الاكتفاء الذاتي الغذائي من خلال الاحتفاظ بالمنتجات نفسها في الموقع، مضيفا أن الأنشطة في قطاع الفضاء تلعب دورا أساسيا في حياة جميع المواطنين، وفي تنمية وأمن الدول، حيث تقدم تقنيات الفضاء حلولا تقنية قادرة على تعزيز القدرات الوطنية لقطاعات عديدة.