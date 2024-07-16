آليات وزارة التموين لضبط أسعار السلع بالأسواق.. التفاصيل

كتب: مدحت وهبة

استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قدم الدكتور محمود ممتاز التهنئة للوزير على ثقة القيادة السياسية لتوليه حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالحكومة الجديدة.

وتم بحث أوجه التعاون المشتركة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما بحثا الطرفان إمكانية تعظيم الاستفادة من دور الجهاز بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بما يساهم في ضبط الأسواق والأسعار بالسوق المصرى.

ويأتى اللقاء ضمن خطة السيد الدكتور الوزير فى التعاون الفعّال بين الوزارات والجهات المعنية فيما يخص ملف توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة.