وزارة العمل: بدء برامج التدريب المهنى للشباب لتلبية احتياجات السوق ببنى سويف

كتبت آية دعبس

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة بنى سويف افتتحت فعاليات البرامج التدريبية المهنية المجانى على مهن التفصيل والخياطة، والمشغولات اليدوية والتطريز، والتى يجرى تنفيذها فى مركز التدريب المهنى بشرق النيل بنى سويف، ضمن برنامج تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقًا لاحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة فى 8 محافظات فى صعيد مصر، لتؤهل الشباب على 5 مهن مُستقبلية، هى محافظات:أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم "، على مجالات ومِهن :الطاقة الشمسية، والتفصيل والخياطة، وصيانة المحمول، وصيانة الحاسب الآلى، والتطريز اليدوى، لإكساب الشباب من الجنسين من سن 18 إلى 35 سنة على التدريبات والمهارات الحديثة، التى ترفع من قُدراتهم، وتعمل على تعزيز حصولهم على فرص عمل مختلفة بسوق العمل، وذلك فى إطار التعاون المُثمر بين "الوزارة" وبرنامج الأغذية العالمى WFP "، وشركة "قُدرة للتنمية والحلول التكنولوجية" فى مجال تنمية رأس المال البشرى وفقًا لمتطلبات سوق العمل الحديثة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح أحمد نظمى مدير مديرية العمل ببنى سويف، أن تلك التدريبات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بالاهتمام بالتطوير فى منظومة التدريب المهنى خاصة فى المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتأهيل الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، من خلال تدريبهم على المهن التى يتطلبها سوق العمل للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط.

وأضاف مدير المديرية، أن التدريب يجرى تحت إشراف أحمد معوض وكيل المديرية، وعامر هاشم مدير إدارة بحوث العمالة والتدريب، كما أعرب المتدربين عن سعادتهم بالتدريب، وتطلعهم للبدء فى الإلتحاق بسوق العمل فور انتهاء التدريب، ومؤكدًا إستمرار تقديم مزيد من البرامج التدريبية المجانية للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجى.