وزارة العمل: بدء برامج التدريب المهنى المجانى على التطريز اليدوى لفتيات أسوان

كتبت آية دعبس

افتتحت مديرية العمل بمحافظة أسوان، اولى برامج التدريب المهني المجانى، بمركز تدريب المحمودية التابع للمديرية، على مهنة التطريز اليدوى لعدد 20 فتاة وسيدة، جرى اختيارهم من خلال إجراء المقابلات الشخصية مع مراعاة الالتزام بالمعايير الاجتماعية فى الاختيار، والتى تم وضعها من خلال المديرية وبرنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة، لتوفير فرص تدريبية لمناطق حياة كريمة والأولى بالرعاية وذوى الهمم لتحسين المستوى الاقتصادى لديهم من خلال تعلمهم بعض المهن التى تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة والالتحاق بفرص عمل بذات المجال متى توافرت، وذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك مع برنامج الأغذية العالمى لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل، مدة البرنامج 36 يوم تدريبى تشمل التدريب على المهارات الحياتية ثم التدريب الفنى على مهنة التطريز اليدوى مع حصول المتدرب على بدل انتقال يومى ووجبة جافة وبالطو ابيض يقوم برنامج الأغذية بتوفيرها دعما للمتدرب ومراعاة للظروف المعيشية للشباب .

وأوضح فوزى صابر على مدير مديرية العمل بأسوان، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، فى لقائه مع مديريات العمل بالمحافظات، بالإهتمام بالتطوير فى منظومة التدريب المهنى خاصة فى المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتأهيل الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، من خلال تدريبهم على المهن التى يتطلبها سوق العمل للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط، وتعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة والقطاع الخاص لتوفير مزيد من البرامج التدريبية.

وأضاف مدير المديرية أن الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة البرامج المتفق عليها بين الجانبين وستكون على مهن الملابس الجاهزة، صيانة الحاسب، صيانة المحمول، الطاقة الشمسية وسيتم الإعلان عنها على الصفحة الرسمية، وسيتم تلقى طلبات التقديم بمركز تدريب المحمودية تمهيدا لإجراء المقابلات الشخصية لانتقاء، افضل المتقدمين من الشباب من الجنسين ومن تنطبق عليهم المعايير التى يتم أخذها فى الاعتبار، وقدمت المتدربات بالشكر لوزير العمل لحرصه على دعم الشباب بالتدريبات اللازمة للدخول فى سوق العمل، كما تقدموا بالشكر لبرنامج الأغذية العالمى والقائمين على العملية التدريبية بالمركز على جهودهم لإنجاح الدورات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب.