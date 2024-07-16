وزارة الأوقاف تعلن منصاتها بالسوشيال ميديا وتنشئ حسابا على تيك توك وانستجرام

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالفضاء الإلكتروني والتطور التكنولوجي والدعوة الإلكترونية من خلال منصاتها المتعددة نشرت الوزارة الروابط الخاصة بموقع وزارة الأوقاف وقناتها على اليوتيوب (منبر التجديد) وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك على النحو التالى:
الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف على (فيس بوك)
https://www.facebook.com/AwkafOnline
الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف على ( X )
https://x.com/AwkafOnline
الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف على (انستجرام)
https://www.instagram.com/moendowments/
الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف على (تيك توك)
https://www.tiktok.com/@moendowments?_t=8o4JkbeKKIb&_r=1
قناة وزارة الأوقاف الرسمية على يوتيوب (منبر التجديد)
https://www.youtube.com/@user-to9tu5mn6c
قناة وزارة الأوقاف الرسمية على تليجرام (منبر التجديد)
https://t.me/awlaf
بالإضافة إلى العديد من الصفحات المتخصصة ومنها:
صفحة وعي
https://www.facebook.com/waa33y
صفحة الإعجاز الرباني في الكون
https://www.facebook.com/e3jazk
صفحة مجلة الفردوس
https://www.facebook.com/2019mag
صفحة أطفالنا
https://www.facebook.com/atfalna2030
لغة الإشارة
https://www.facebook.com/Sign.language.awkaf
صفحة مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف
https://www.facebook.com/Islamic.Culture.Centers
صفحة مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف
https://www.facebook.com/Portfolio.Preparation.Centers.MinistryOfAwkaf