ورشة عمل "دمج الذكاء الاصطناعى بالتسويق" ضمن معرض مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أُقيمت اليوم ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته التاسعة عشرة، ورشة عمل تحت عنوان "اكتشف الفرص: دمج الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات التسويق"، وقدمها محمد حنفي، خبير التسويق الإلكتروني.

وقال محمد حنفي، إنّ الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ويمكننا تعزيز الاستفادة منه إلى أقصى حد.

وأضاف:" وعلى الرغم من تعدد أدوات الذكاء الاصطناعى التي تظهر كل يوم، إلا أن القوة الحقيقية تكمن في دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في الأعمال وأتمتة المهام المختلفة، وبناء سير عمل مخصص لاحتياجاتنا بأقل التكاليف".

وركزت الورشة على أربعة محاور أساسية وهي نماذج اللغة الضخمة (LLM): والذي تضمن عرض مقدمة عن الذكاء الاصطناعي، أنواعه، وأهم النماذج التي ظهرت حديثاً وكيفية الاستفادة منها في العمل بطرق مختلفة، وكيفية دمجها في المهام اليومية.

فيما ركز النموذج الثاني على الأتمتة (Automation): والتي تناولت تعريف الأتمتة وأنواعها المختلفة سواء أدوات مثل Workato و n8n، أو الأتمتة الروبوتية (RPA) مثل UiPath، أو كيف يمكن بناء النموذج الخاص بها، والاستفادة منها في التسويق وبناء نماذج دردشة على الواتساب والمهام اليومية بشكل عام ودمج نماذج اللغة الضخمة لتحقيق أفضل النتائج.

وتطرق النموذج الثالث إلى الحديث عن الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI): والذي تحدث عن كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء المحتوى بأنواعه المختلفة مثل المقالات والموسيقى والفيديو، والتعامل مع خوارزميات ترتيب المحتوى، مع دراسة حالات حقيقية.

في حين ركز النموذج الرابع على دراسة السوق لأسواق المنتجات الرقمية والذي تطرق إلى الإجابة على سؤال كيف غيرت أدوات الذكاء الاصطناعي قواعد اللعبة في دراسة السوق، خاصة في الأسواق الإلكترونية، وما هي الممارسات الجديدة التي تسهل العملية وتفتح آفاقاً لم تكن موجودة في دراسات السوق التقليدية.

جدير بالذكر أن معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته التاسعة عشرة يشهد مشاركة 77 دار نشر مصرية وعربية، ويمتد المعرض خلال الفترة من 15 يوليو حتي 28 يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحادي الناشرين المصريين والعرب.

وقد أعلن مدير مكتبة الإسكندرية عن إطلاق «جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة» تحت شعار «عش ألف عام مع القراءة»، وذلك خلال كلمته الافتتاحية لمعرض معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.

وقال أن الجائزة سنوية، وموجهة لكل أطياف الشعب المصري، وتختص بالفئة العمرية من 18 حتي 40.

وللتعرف على شروط التقدم وآلية التسجيل يتم الدخول الرابط التالي:



