نائب ترامب المحتمل يهاجم "العمال البريطانيين": ستصبح لندن "قوة إسلامية"

كتبت : نهال أبو السعود

أثار جي دي فانس مرشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس جدلا بتصريحاته الأخيرة حول المملكة المتحدة ما يهدد العلاقات الامريكية-البريطانية اذا فاز الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها نوفمبر المقبل.

وفقا لصحيفة التليجراف، قال جي دي فانس ان حزب العمال المنتخب حديثا في داونينج ستريت سيحول المملكة المتحدة الى اول قوة نووية إسلامية في العالم.

وقالت التليجراف إن إشارة الجمهوري إلى الفوز الساحق الذي حققه حزب العمال يمكن أن تؤدي إلى تعقيد جهود السير كير ستارمر لإقامة علاقات مع الحزب الأمريكي في حالة فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر

خلال تصريحاته، قال فانس: "ما هي أول دولة إسلامية حقا حصلت على سلاح نووي؟ لقد كنا مثل إيران، وربما تكون باكستان ذات أهمية بالفعل ثم قررنا أخيرًا أنه ربما تكون المملكة المتحدة بالفعل منذ أن تولى حزب العمال السلطة".

وردا على ذلك قالت أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنها لا تعترف بتوصيف فانس للمملكة المتحدة في ظل حكومة حزب العمال، وأضافت في مقابلة مع قناة ITV : " أعتقد أنه قال الكثير من الأشياء المثمرة في الماضي أيضً انظر، أنا لا أتعرف على هذا التوصيف. أنا فخورة جدًا بالنجاح الانتخابي الذي حققه حزب العمال مؤخرًا. لقد فزنا بأصوات جميع المجتمعات المختلفة، في جميع أنحاء البلاد ونحن مهتمون بالعمل أيضًا مع حلفائنا الدوليين والأمر متروك للشعب الأمريكي لاتخاذ القرار"

وتابعت "أعتقد أن القادة السياسيين في جميع أنحاء العالم لديهم آراء مختلفة لكننا نحكم لصالح بلداننا. والولايات المتحدة حليف رئيسي لنا، وإذا قرر الشعب الأمريكي من هو رئيسه ونائبه، فسنعمل معهم، بالطبع سنفعل ذلك وأنا متأكدة من أنه سيكون لديهم آراء حول ما نفعله ونقترحه، وسنعمل معًا بشكل بناء وأتطلع إلى تلك الاجتماعات والقدرة على القيام بذلك. هذه سياسة الكبار وهذا ما نفعله نحن."

وقال وزير الخزانة البريطاني جيمس موراي إنه لا يعرف ما الذي كان "يقصده" فانس عندما وصف المملكة المتحدة بأنها "دولة إسلامية" وقال لشبكة سكاي نيوز: "أنا فخور جدًا بأن لدينا حكومة جديدة، وأنا فخور جدًا بأن حكومة حزب العمال لدينا ملتزمة بالأمن القومي والنمو الاقتصادي. أنا واضح جدًا أين نحن. لا أعرف حقًا كيف يتناسب هذا التعليق."