مياه سوهاج: تطهير 652 خزان مياه خلال العام المالى2024

سوهاج عمرو خلف

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أن شركة المياه تقدم خدمة غسيل وتنظيف وتطهير الخزانات العلوية للمياه بالمجمعات السكنية والمصالح والهيئات الحكومية والمدارس والفنادق كخدمة مقدمة من الشركة بأجر رمزي حيث تم تطهير عدد 652 خزان مياه بالمحافظة بسعة اجمالية 14980متر مكعب خلال العام المالى 2023/2024 لحل العديد من المشكلات الصحية الناتجة عن الخزانات الغير مطابقة للمواصفات .

وأضاف أن الخدمة تقدم تحت إشراف كيميائيين ومتخصصين من قطاع المعامل بالشركة لتنظيف تلك الخزانات والتأكد من صالحيتها لحماية المواطنين من الامراض الناتجة من الرواسب المتراكمة بالخزان .



وأشار رئيس مياه سوهاج أن ذلك وففًا لقرار وزارة الصحة والسكان رقم (166) لعام 2000والذى ينص على استخراج بطاقة صحية لكل خزان تدون بها بياناته الأساسية كموقع الخزان وارتفاعه عن سطح العقار والمادة المصنوع منها ومادة التبطين كذلك بيان مواعيد غسل وتطهير الخزان والمواد المُستخدمة في التطهير بقرار وزارة الصحة رقم (177) لعام 2001 الموضوع لتحديد تفاصيل مزاولة أعمال غسيل وتطهير خزانات مياه الشرب ويشترط القرار استعانتها بفنيين مؤهلين علميًا ومدربين للقيام بمهمة التنظيف والتطهير.

وأوضح الكيميائى منصور نفادى نائب رئيس مجلس الادارة للمعامل والجودة أن وسائل تنظيف الخزانات المستخدمة بأسلوب علمي لضمان جودة وكفاءة الغسيل والتعقيم بالإضافة إلى وجود خزانات مياه غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وتتفاعل مع المياه المخزنة الأمر الذي يؤثر على صحة المواطنين لذلك تسعى الشركة لتنظيف وتعقيم الخزانات الأهلية بالعقارات السكنية والمصالح والهيئات الحكومية والمدارس والفنادق تحت إشراف كيميائيين متخصصين وباستخدام أدوات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية واستخدام كلور مختبر معملياً وتقديم الدعم الفنى بعد عملية الغسيل طبقا للمعايير المعمول بها في وزارة الصحة المصرية واضاف أنه فور تلقي الشركة أي طلب من أحد الجهات لتلك الخدمة تقوم الشركة بإرسال الفريق الخاص بإجراءات غسيل وتعقيم الخزان وغلق المحبس الخاص بالخزان ومن ثم تعقيمه وتنظيفه بالكلور المختبر ثم سحب عينة مياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات وسلامة عملية الغسيل.

واوضحت الكيميائية منار ذكى مدير إدارة تطهير الخزانات أن عملية تعقيم وتطهير الخزانات العلوية للمياه يجب أن تتم مرة كل شهرغفى فصل الصيف ومرة كل 3 أشهر فى فصل الشتاء وذلك لضمان جودة المياه المستخدمة مع التأكد من إحكام غلق الخزان حتى لا يكون عرضة للملوثات المختلفة حيث أن بعض الجهات لا تهتم بتطهير ونظافة الخزانات مما يؤدى الى تراكم الرواسب الضارة بالمياه وانتشار الامراض .