رئيس جامعة القناة يتفقد مشروعات تخرج 780 طالبًا بكلية الآداب.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية - صبرى غانم

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية لمشروعات تخرج 780 طالبًا وطالبةً من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية وبرنامج ال (GIS)، والتي تضمنت عرض 20 مشروعًا متميزًا.

بدأت الفعالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه تلاوة من القرآن الكريم بصوت الطالب محمد مصطفى.

شهدت الفعالية رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور إسلام أبو المجد، وجاءت الفعاليات بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور عادل السعدني عميد الكلية، والدكتور محمد رشاد رئيس قسم الجغرافيا.

وبحضور الدكتورة صفاء محمد حسن رئيس شعبة التدريب بالهيئة القومية للاستشعار من البعد، و وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها والطلاب.

وتنوعت مشروعات التخرج بين 300 طالب وطالبة في برنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) و480 في قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية.

وأعرب الدكتور ناصر مندور عن اعتزازه بالمستوى الرفيع للمشروعات المعروضة، مشيدًا بجهود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كما أكد على أهمية تدريب الطلاب بشكل مستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتأهيلهم للمساهمة الفعالة في مجالاتهم المهنية.

لافتاً إلى أن مشروعات التخرج تهدف إلى تعزيز مهارات الطلاب وربطهم بسوق العمل من خلال تطبيقات عملية متقدمة في مجالات الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية تساهم في حل مشكلات مجتمعية و بيئية.

وقال الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، إن تدريب الطلاب على أحدث التقنيات والأدوات في مجالات الجغرافيا والاستشعار عن بعد هو أمر بالغ الأهمية لإعدادهم لسوق العمل المتطور، مؤكداً دعمه للطلاب وتوفير الفرص لهم لاكتساب المهارات العملية التي يحتاجونها للنجاح في اختراق أسواق العمل.

وأشاد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالدعم الكبير الذي يقدمه الدكتور ناصر مندور للكلية، واسهاماته في تزويد الكلية بجهاز ليزر اسكنر حديث قادر على رصد 500 ألف نقطة مساحية في الثانية الواحدة، مما يعزز من قدرات الطلاب في إجراء الأبحاث والمشروعات العلمية بدقة وكفاءة عالية.

وأضاف الدكتور محمد رشاد، رئيس قسم الجغرافيا، إن هذه المشروعات تعكس الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتعزز من مكانة الكلية كبيئة تعليمية متميزة تجمع بين النظري والتطبيقي."

في نهاية الفعالية تم تسليم دروع تكريم للدكتور ناصر مندور والدكتور إسلام أبو المجد، تقديرًا لدعمهما المستمر للطلاب وتحفيزهم على التفوق والتميز.