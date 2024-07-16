مصرع وإصابة 9 جنود إثر اندلاع مواجهات مع مسلحين بإقليم كشمير

نيودلهى (أ ش أ)

أعلن مسؤولون هنود، أن أربعة جنود قتلوا، فيما أصيب خمسة آخرون على الأقل بجروح خطيرة، إثر اندلاع مواجهات مع مسلحين فى مقاطعة دودا بولاية جامو وكشمير.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، عن المسؤولين قولهم:"إن المواجهات اندلعت عندما شنت قوات الجيش والشرطة الهندية عملية مشتركة في إحدى المناطق بمقاطعة "دودا" عقب ورود معلومات تفيد بوجود مسلحين بها؛ الأمر الذي أدى إلى وقوع تبادل لإطلاق نار بين الجانبين".

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه؛ ليصبح هناك شطرين، شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".