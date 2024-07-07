8 قتلى فى إطلاق نار بكشمير الهندية

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قتل جنديان وستة مسلحين، في عمليتين أمنيتين منفصلتين في الشطر الخاضع للإدارة الهندية من إقليم كشمير "المتنازع عليها ما بين الهند وباكستان".

وقال المفتش العام لشرطة كشمير "فيدهي كومار بيردي"- حسبما أوردت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، اليوم الأحد، إن السلطات في المنطقة نفذت عمليتين منفصلتين بقريتين من منطقة (كولجام).

وأضاف أن العمليتين أسفرتا عن مقتل اثنين من عناصر قوات الأمن في قريتي "مودرجرام" و"فريسال تشينيجام"، وأنه تم انتشال جثتين لاثنين من المسلحين من "مودرجرام" وأربعة آخرين من "فريزال شينيجام".

يذكر أنه تم تقسيم إقليم كشمير بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عن المملكة المتحدة في عام 1947. وقد خاضت الدولتان ثلاثة حروب؛ للسيطرة على هذه المنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا.