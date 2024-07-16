مستوطنون يرسمون علم الاحتلال على مجرى نبع العوجا شمال أريحا

أحمد علوى

رسم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، علم الاحتلال الإسرائيلي على مجرى مياه نبع العوجا شمال مدينة أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لـ"وفا"، بأن مستوطنون اقتحموا مجرى مياه نبع العوجا شمال أريحا، وقاموا برسم علم دولة الاحتلال على القناة التي تجري عبرها المياه القادمة من النبع الرئيسي، واستفزوا المواطنين الذين يحضرون للتزود بالماء لهم ولمواشيهم.

وأضاف أن المستوطنون يسعون من خلال الاقتحامات المتكررة لنبع العوجا، إلى فرض السيطرة التدريجية على المياه، وصولا إلى حرمان المواطنين من الاستفادة منها، وكذلك كوسيلة ضغط لترحيل التجمعات البدوية قسرا من خلال حرمانهم من المياه.