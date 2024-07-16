محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال الانشائية لمحور النعناعية بكفر الزيات

الغربية مصطفى عادل

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استكمال أعمال الحفر وفرد وتشغيل طبقة السن بمحور طريق النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول المدينة من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي .

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء منه وفقاً للجدول الزمني المحدد لما له من أهمية مرورية ومطلباً للمواطنين المترددين على المدينة.

وأكد محافظ الغربية، أن إنشاء محور النعناعية بكفر الزيات سيساهم في إحداث طفرة مرورية بالمدينة لما له من أهمية كأحد المحاور التي تهدف إلى تخفيف الضغط على طرق مدينة كفر الزيات الداخلية، وان يكون مخصص أكثر لسيارات النقل الثقيل.